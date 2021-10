MIUI 12.5 Enhanced arriva su altri 7 smartphone Xiaomi e Redmi

In attesa dell’aggiornamento a MIUI 13 in arrivo entro fine 2021, Redmi nella giornata di ieri ha annunciato ufficialmente il secondo lotto di dispositivi mobili che riceveranno MIUI 12.5 Enhanced nella sua versione stabile. Vediamo assieme l’elenco completo.

Come ripreso dal sito asiatico MyDrivers, a confermare il rilascio di MIUI 12.5 Enhanced su sempre più smartphone è stato il project manager di MIUI, Chen Chao. L’elenco lo trovate in calce all’articolo e comprende anche i modelli che lo hanno già ricevuto. Tra questi, figurano per esempio gli smartphone Redmi K40 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 10 e Xiaomi MIX 4.

Dell’ultimo lotto fanno invece parte molti dispositivi della gamma Redmi: si parla in particolare di Redmi Note 8, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro, mentre della serie principale in precedenza nota come Mi troviamo Xiaomi 10 Lite.

Ricordiamo, per chi non sapesse quali sono le novità di MIUI 12.5 Enhanced, che questo aggiornamento si concentra sulla fluidità del dispositivo e sulla riduzione del consumo energetico. Tra le tecnologie introdotte figurano la deframmentazione migliorata, l’utilizzo più efficiente della RAM e nuovi algoritmi che gestiranno le risorse di sistema in maniera dinamica per garantire le prestazioni migliori possibili a seconda dell’attività in corso.

Per gli utenti italiani e per il resto del mercato europeo, però, sarà necessario attendere qualche settimana prima di ottenere MIUI 12.5 Enhanced, il cui rilascio sarà graduale e partirà proprio dal mercato domestico cinese.