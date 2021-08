MIUI 12.5 Enhanced, quando arriverà sul vostro smartphone Xiaomi? I dettagli

Ogni nuovo aggiornamento della MIUI, ovvero la nota personalizzazione software di Xiaomi, è atteso da un buon numero di persone, visto anche il successo ottenuto dal brand. L'update alla MIUI 12.5 Enhanced non fa chiaramente eccezione e infatti non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo quando arriverà per tutti. Ebbene, ci sono novità.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, nonché come si può leggere sul portale Mi Community, il succitato aggiornamento, che introdurrà tecnologie come Liquid storage (deframmentazione migliorata), Atomized memory (utilizzo più efficiente della RAM) e Focused algorithms (algoritmi che allocano le risorse dinamicamente in base allo scenario), verrà rilasciato per il primo gruppo di dispositivi nel Q4 2021. In parole, entro fine anno i primi utenti Global dovrebbero ricevere l'update.

Per quel che riguarda i primi smartphone coinvolti, troviamo Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro. Ulteriori dettagli verranno chiaramente diffusi più avanti. In ogni caso, ovviamente l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced si basa sul recente update alla MIUI 12.5.

Insomma, i possessori di uno smartphone Xiaomi presto potranno nuovamente aggiornare il proprio dispositivo di fiducia.