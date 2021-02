MIUI 12.5 ufficiale: novità e tempistiche dell'aggiornamento in Italia

Nella giornata di oggi 8 febbraio 2021 c'è stato il reveal del top di gamma Xiaomi Mi 11 5G, che ha portato con sé anche altri annunci. A proposito di MIUI 12.5, Xiaomi ha presentato l'aggiornamento affermando che il focus è stato posto sulle ottimizzazioni di sistema.

Più precisamente, l'utilizzo della CPU è stato ridotto fino al 22%, mentre il consumo energetico ha visto una riduzione fino al 15%. Le novità non finiscono di certo qui, visto che è stato assegnato un thread dedicato alle gesture e questo le renderà più fluide che mai. Oltre alle "modifiche" in termini di UI, arriva anche la possibilità di disinstallare le applicazioni di sistema, funzionalità sicuramente gradita da un certo tipo di utente. La maggioranza delle app potrà essere disinstallata, mentre quelle poche indispensabili al funzionamento del sistema potranno essere "nascoste".

Per quel che concerne le tempistiche dell'aggiornamento per l'Italia, la MIUI 12 arriverà a partire dal secondo trimestre del 2021 sul primo lotto dispositivi. Tra gli smartphone già annunciati, troviamo, oltre ovviamente al nuovo Mi 11 5G, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Più avanti arriveranno ulteriori dettagli, compresa una seconda "ondata" che includerà gradualmente altri 11 dispositivi, ovvero Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro e Redmi 9.

Insomma, non manca poi così tanto alla MIUI 12.5. Per il resto, ricordiamo che durante l'evento tenutosi in data odierna sono stati annunciati anche Xiaomi Mi TV Q1 75" e Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1.