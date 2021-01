MIUI 12, l'aggiornamento arriva per tre smartphone Xiaomi del 2018!

In seguito al "regalo di Natale" fatto ai possessori di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, la società cinese ha avviato il rollout dell'aggiornamento alla MIUI 12 per altri tre smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da NDTV, nel corso delle ultime ore l'update alla MIUI 12 basata su Android 9 Pie è arrivato per quel che concerne Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 5. Insomma, l'azienda cinese sta tenendo aggiornati anche i medio gamma con qualche anno sulle spalle. Tra l'altro, l'update sembra portare con sé delle ottimizzazioni relative alle animazioni e un fix legato alla visualizzazione delle notifiche con tema scuro attivo. La versione del firmware coinvolta è la V12.0.2.0.PEIMIXM. Per il momento si tratta di una "Stable Beta", ma in breve tempo l'update dovrebbe arrivare a tutti.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da XDA Developers e Notebookcheck, recentemente ha ricevuto l'update anche Redmi Note 6 Pro, altro smartphone uscito nel 2018. Infatti, gli utenti segnalano l'arrivo di un aggiornamento da 763MB che porta con sé la versione del firmware V12.0.1.0.PEKMIXM. L'update introduce alcune ottimizzazioni minori e le patch di sicurezza di novembre 2020. Come avvenuto per Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 5, anche in questo caso la MIUI 12 è basata su Android 9 Pie e questo potrebbe un po' far storcere il naso.

In ogni caso, se avete a disposizione uno dei dispositivi coinvolti, controllate gli aggiornamenti disponibili. Vi ricordiamo inoltre che recentemente Xiaomi ha rilasciato l'update per molti altri smartphone, compresi Redmi 7/7S e Xiaomi Mi 10 Pro. Inoltre, la società cinese ha avviato la fase Beta della MIUI 12.5.