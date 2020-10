MIUI 12, l'aggiornamento è arrivato per due smartphone Xiaomi importanti

Dopo aver raggiunto Redmi Note 8T, l'aggiornamento che porta con sé la nota personalizzazione MIUI 12 è arrivato anche per i possessori di altri due smartphone Xiaomi particolarmente utilizzati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e NotebookCheck, l'azienda cinese ha avviato il rollout dell'update per quel che concerne le varianti Global di Redmi Note 8 e Redmi Note 9S. Più precisamente, la build MIUI V12.0.1.0.Q sta raggiungendo i dispositivi degli utenti nel corso di questi giorni. Ci sono già delle segnalazioni anche dall'Italia, quindi se disponete di uno di questi modelli vi consigliamo di effettuare un controllo.

In ogni caso, gli ultimi giorni sembrano aver fatto partire il rilascio dell'aggiornamento per parecchi utenti. Insomma, Xiaomi sembra proprio voler fare sul serio con l'update alla MIUI 12 basata su Android 10. Dall'altro lato, gli appassionati non vedono l'ora di provare in prima persona le novità annunciate a maggio 2020. Per il resto, vi ricordiamo che alcuni dispositivi avevano ricevuto l'aggiornamento già a giugno 2020. Se volete approfondire l'argomento e dare un'occhiata alle build disponibili al download, potete consultare la lista messa in piedi da XDA Developers.

Infine, vi ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Xiaomi Mi 10T Pro, che ovviamente dispone della MIUI 12.