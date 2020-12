MIUI 12 con Android 11, ecco la lista di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che la riceverà

MIUI 12 continua ad arrivare in nuovi aggiornamenti per molti dispositivi dell’azienda cinese Xiaomi e delle sue affiliate: dopo aver visto la lista degli smartphone del 2019 che riceveranno quella basata su Android 11, ora online in India è apparsa una serie di nomi dei modelli che in futuro avranno l’ultima versione di MIUI 12 installata.

Come riportato anche dai colleghi di Android Central, la lista di smartphone che ha già installata l’interfaccia utente – però con Android 10 – è veramente lunga, mentre la serie di telefoni idonei al prossimo passo verso Android 11 per ora sembrerebbe ridotta, ma comunque interessante. Ma vediamola assieme:

Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10, Note 10 Lite, Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9, 9 Lite, 9 Pro 5G, 9 SE

Xiaomi Mi 9T, 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30, K30 5G, K30 Pro, K30i 5G

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max

Redmi 10X 5G, 10X Pro

Redmi 9, 9C, 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

Ricordiamo che questi attualmente sono tutti i modelli in cui l’aggiornamento a MIUI 12 basato su Android 11 arriverà nel mercato indiano, dunque possiamo aspettarci anche eventuali aggiunte per il mercato occidentale. L'ultima interfaccia utente di Xiaomi offre una serie di funzionalità inedite, tra cui una modalità oscura a livello di sistema migliorata, chiamate assistite da IA, display dinamico sempre attivo, nuovo design visivo, modifiche alle animazioni di sistema e correzioni della privacy e della sicurezza.

Intanto la società cinese è anche al lavoro sulla prossima iterazione MIUI 13, la quale dovrebbe arrivare per aprile 2021 in moltissimi dispositivi Xiaomi, Redmi, POCO e Black Shark. Per la lista completa, anche in questo caso abbiamo dedicato un articolo apposito sulle ultime indiscrezioni linkato appena sopra.