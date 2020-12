MIUI 12, attenzione: l'update manda in bootloop questo smartphone Xiaomi

Xiaomi è sempre molto attenta ad aggiornare i propri smartphone, ma ogni tanto questi update possono avere qualche "intoppo". Questa volta, alcuni utenti stanno segnalando online che un recente aggiornamento della MIUI 12 ha mandato in bootloop, ovvero in uno stato in cui il dispositivo non si avvia correttamente, il loro smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il modello coinvolto è Redmi Note 8 Pro. Infatti, la build V12.0.3.0.QGGEUXM, rilasciata circa una settimana fa in Europa, ha portato con sé un po' di grattacapi. Stando a diverse segnalazioni comparse online, non sono in pochi coloro che stanno riscontrando il bootloop. Più precisamente, lo smartphone sembra entrare nella modalità recovery o riavviarsi automaticamente subito dopo l'accensione, perlomeno quando non si blocca durante l'animazione di avvio.

In ogni caso, è bene precisare che non tutti gli utenti stanno riscontrando questo problema. Inoltre, a quanto pare, per risolvere basta effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Qualcuno afferma inoltre di aver risolto semplicemente spegnendo Redmi Note 8 Pro e collegandolo a una fonte di alimentazione, per poi riaccenderlo normalmente. Nonostante questo, si tratta sicuramente di un problema non di poco conto, che non è infatti passato inosservato. Il consiglio in questi casi è sempre quello di "saltare" l'aggiornamento e attendere che la situazione si risolva.

Insomma, se avete a disposizione lo smartphone, magari acquistato tramite qualche recente offerta, fate attenzione a quanto si sta verificando in queste ore.