MIUI 12 introdurrà il tema scuro globale; Ecco quante ore lavorano gli ingegneri di Xiaomi

Stando alle dichiarazioni di un dipendente di Xiaomi, la MIUI 12 introdurrà il tema scuro globale. Insomma, sembra che finalmente anche i possessori degli smartphone della società cinese potranno avere la loro Dark Mode globale. Inoltre, sono stati "svelati" gli "orari di lavoro" degli ingegneri dell'azienda.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, un dipendente dell'azienda ha scritto, in risposta a un commento di un utente sul social network cinese Weibo: "In attesa dell'implementazione della Dark Mode globale tramite MIUI 12". Insomma, sembra proprio che una fonte interna a Xiaomi si sia fatta scappare un'informazione che finora non era ancora stata confermata ufficialmente dall'azienda cinese.

Il dipendente di Xiaomi ha anche fatto "trapelare" un altro interessante dettaglio relativo alla società, affermando che "gli ingegneri sono in azienda per 13 ore al giorno". A quanto pare la società cinese sta lavorando duramente ai suoi progetti. D'altronde, questi dati non sorprendono più di tanto, visto che in Cina c'è la cosiddetta pratica del "996", che prevede di lavorare come standard per 12 ore, dalle 9:00 alle 21:00, per sei giorni a settimana. Questa tecnica è stata recentemente elogiata anche da Jack Ma, il fondatore del colosso Alibaba Group.

Per chi non lo sapesse, già a meta ottobre 2019 era stato confermato l'inizio dello sviluppo della MIUI 12.



Precisazione: sappiamo che una modalità Dark Mode è già stata introdotta con le precedenti major release, ma qui si parla di tema scuro a livello globale. In parole povere, si tratta di una Dark Mode completa, in grado di supportare sia tutte le funzionalità native implementate da Xiaomi che le applicazioni di terze parti.