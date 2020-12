MIUI 12, la lista degli smartphone 2019 che riceveranno la beta basata su Android 11

Nonostante il mondo degli appassionati di smartphone abbia gli occhi ben puntati sul futuro Xiaomi Mi 11 in questo momento, è bene ricordarsi che là fuori ci sono degli acquirenti che attendono aggiornamenti per i loro smartphone già esistenti. Xiaomi è molto attiva in tal senso, dato che spesso si sente parlare di update per i suoi dispositivi.

Ebbene, nelle ultime ore sono arrivate altre notizie interessanti, soprattutto per coloro che hanno acquistato uno smartphone nel 2019. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, presto i modelli riportati di seguito riceveranno la versione beta della MIUI 12 basata su Android 11.

Smartphone Xiaomi del 2019 che riceveranno presto la beta della MIUI 12 basata su Android 11

Redmi Note 8;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro;

Redmi K30S Ultra;

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite;

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9 Pro.

In ogni caso, contate che il rollout partirà inizialmente in Cina. Tuttavia, è interessante dare un'occhiata alla lista dei dispositivi scelti da Xiaomi per questa fase beta, che possono fornire qualche indizio su quanto avverrà in futuro.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la società cinese sta continuando ad aggiornare i suoi dispositivi. Giusto per farvi un esempio, recentemente tre smartphone tra Xiaomi e POCO hanno ricevuto la MIUI 12 basata su Android 11.