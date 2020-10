MIUI 12, le prime prove della modalità desktop: c'è anche un nuovo rollout

In seguito a Redmi Note 8 e Redmi Note 9S, un altro smartphone di Xiaomi sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12 nel corso delle ultime ore. A proposito della personalizzazione dell'azienda cinese, sono anche state pubblicate online delle prove dell'interessante modalità desktop.

Partendo dall'ultimo rollout della MIUI 12, il dispositivo che sta ricevendo la build stabile in queste ore è Xiaomi Mi 10, stando anche a quanto riportato da Gizchina. Per il momento noi italiani potremmo dover attendere ancora un po', ma negli ultimi giorni Xiaomi si sta dando particolarmente da fare per portare l'aggiornamento a tutti.

Per quel che concerne la modalità desktop della MIUI 12, a cui in realtà Xiaomi fa riferimento con il nome "Screen Combo", dato che va connesso lo smartphone al computer, sono iniziate a comparire online le prime prove della funzionalità, attualmente attiva solamente in Cina.

Infatti, Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone particolarmente "bramato" dagli appassionati di tutto il mondo che non possono ancora metterci le mani (tra ricarica a 120W, ricarica wireless a 50W, 16GB di RAM e zoom digitale fino a 120x), ha ricevuto la succitata funzionalità.

Stando anche a quanto riportato da XiaomiAdictos e Miaparato, questa possibilità risulta essere a metà tra un classico mirroring dello schermo e una vera e propria funzionalità desktop, come quella Samsung DeX che vi abbiamo raccontato su queste pagine.

Innanzitutto, è possibile trascinare file direttamente all'interno della finestra legata al dispositivo mobile. Inoltre, le app possono sia essere aperte nella finestra relativa allo smartphone che a tutto schermo, mediante i software installati sul PC.

Ad esempio, la fonte mostra la possibilità di aprire un documento Excel attraverso l'apposito programma installato sul computer con Windows 10. Insomma, una soluzione interessante, che potrebbe dare vita a un nuovo modo di intendere l'integrazione tra dispositivi mobili e PC. Quando arriverà da noi? Staremo a vedere.