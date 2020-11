MIUI 12, uno smartphone Xiaomi del 2019 ha ricevuto un update in Italia

Dopo la questione dei problemi di stabilità in Cina, torniamo a trattare su queste pagine gli aggiornamenti della MIUI 12, che coinvolgono diversi smartphone anche per quel che riguarda l'Italia. Sono infatti sempre di più le segnalazioni relative a svariati modelli.

Questa volta il dispositivo coinvolto è Xiaomi Mi 9, uscito nel 2019. Diversi utenti italiani segnalano infatti di aver ricevuto proprio in questi giorni l'update alla versione 12.0.3.0 della personalizzazione software dell'azienda cinese. Tra le altre cose, l'aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2020. Insomma, sicuramente gli utenti che dispongono di questo specifico modello saranno contenti del supporto. Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete farlo tramite la nostra recensione di Xiaomi Mi 9 (pubblicata a maggio 2019).

Per il resto, ricordiamo che nel corso delle ultime settimane stiamo assistendo a un rollout sempre più esteso della MIUI 12. Infatti, come vi abbiamo fatto sapere qualche settimana fa, diversi modelli hanno già visto l'arrivo del tanto atteso aggiornamento in Italia. Tra questi, non possiamo non citare Redmi Note 9S, Redmi Note 7, Redmi Note 8 e Xiaomi Mi MAX 3, che hanno ricevuto la MIUI 12 basata su Android 10.

Insomma, Xiaomi sta continuando a supportare i suoi dispositivi mediante diversi aggiornamenti, anche in Italia.