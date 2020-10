MIUI 12, finalmente questo smartphone Xiaomi molto apprezzato l'ha ricevuta

La MIUI 12 è stata svelata a metà 2020, ma chiaramente sono necessari mesi affinché tutti ricevano il tanto atteso aggiornamento. In ogni caso, negli ultimi giorni è stato fatto un passo in avanti importante in termini di rollout, dato che l'update ha raggiunto uno smartphone molto apprezzato di Xiaomi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e PiunikaWeb, il modello coinvolto è Redmi Note 8T, che ha ricevuto l'aggiornamento a livello globale. La build al centro del rollout è la 12.0.1.0.QCXMIXM, che porta con sé la MIUI 12 basata su Android 10, nonché le patch di sicurezza di ottobre 2020. Ovviamente, non mancano anche le varie novità per cui la personalizzazione software attuata dall'azienda cinese ha fatto parlare così tanto di sé nel corso di quest'anno.

Il rollout è già iniziato a livello Global, mentre noi europei potremmo dover aspettare un po' di più, ma sembra essere questione di pochi giorni. Xiaomi sta rilasciando l'aggiornamento "per gradi", in modo da assicurarsi che non ci siano problemi di sorta, prima di rendere disponibile l'update per tutti. Stando anche a quanto riportato da Gizchina, al momento avrebbe ricevuto l'aggiornamento il 30% degli utenti.

In ogni caso, se cercate maggiori informazioni in merito al dispositivo coinvolto, potete trovarle nella nostra recensione di Redmi Note 8T, pubblicata a metà dicembre 2019.