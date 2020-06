MIUI 12, questo smartphone di Xiaomi l'ha finalmente ricevuta in Italia

Dopo diverse gustose "anteprime", è finalmente arrivato il momento in cui gli utenti possono mettere le mani in prima persona sulla MIUI 12, l'ultima versione della personalizzazione software di Xiaomi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, è ufficialmente iniziato il rollout a livello globale della versione stabile del tanto atteso aggiornamento sviluppato dall'azienda cinese. Alcuni utenti italiani hanno già confermato di aver ricevuto l'update basato su Android 10 sul proprio smartphone. Attualmente non sembrano esserci particolari problemi con l'installazione.

Più precisamente, per il momento il dispositivo coinvolto è Xiaomi Mi 9, che abbiamo recensito a metà 2019. Insomma, la società cinese ha mantenuto le promesse, dato che a metà maggio 2020 (durante l'evento di presentazione) aveva parlato di "prossime settimane" per quanto riguarda l'arrivo dell'aggiornamento software su questo smartphone. Vi ricordiamo, inoltre, che a breve l'azienda prevede di rilasciare l'update anche per Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro, mentre molti altri dispositivi arriveranno a seguire (abbiamo spiegato tutto nella notizia di annuncio della MIUI 12).

Il changelog, come potete vedere in calce all'articolo, riporta ovviamente parecchie novità, ovvero quelle che abbiamo già trattato su queste pagine nella succitata notizia e nel focus relativo ai Super Wallpapers della NASA.