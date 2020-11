MIUI 12, un altro smartphone Xiaomi ha ricevuto l'aggiornamento

In seguito alle prime prove relative alla modalità desktop, torniamo a parlare su queste pagine della MIUI 12, l'ultima versione della personalizzazione software di Xiaomi. Infatti, il passare dei giorni sta portando l'aggiornamento su un numero crescente di dispositivi.

Questa volta, stando anche a quanto riportato da Gizchina, è stato Redmi Note 9 Pro a ricevere l'aggiornamento, come potete vedere anche tramite lo screenshot presente in calce alla notizia. Infatti, lo smartphone ha ricevuto la MIUI 12 basata su Android 11. Le prime segnalazioni sono arrivate dall'estero, più precisamente dall'India, quindi potrebbe volerci ancora un po' di tempo per l'Italia. Tuttavia, se siete possessori di questo smartphone, ora sapete che il rollout è stato avviato. Vi ricordiamo che Redmi Note 9 Pro è stato annunciato ad aprile 2020, quindi si tratta di un dispositivo di recente uscita.

In ogni caso, Xiaomi ha annunciato da tempo la lista degli smartphone che riceveranno l'update alla MIUI 12. Il rollout sta avvenendo in modo graduale, ma piano piano la lista dei modelli che hanno ricevuto l'aggiornamento si sta ampliando. Giusto per farvi un esempio, sono già arrivate delle segnalazioni dall'Italia relative a diversi smartphone, tra cui Redmi Note 7, Xiaomi Mi MAX 3 e Redmi Note 9S, giusto per citarne alcuni. Tuttavia, in questo caso si tratta della MIUI 12 basata su Android 10.