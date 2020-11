MIUI 12, utenti lamentano problemi di stabilità: il rollout continua in Cina

Dopo aver trattato l'arrivo della MIUI 12 su diversi dispositivi (anche in Italia), torniamo a parlare della personalizzazione software di Xiaomi per via di alcune segnalazioni che coinvolgono l'ultimo update.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'aggiornamento alla MIUI 12.2.1.0 sta causando problemi di stabilità ad alcuni smartphone top di gamma. Infatti, l'update, basato su Android 11, ha raggiunto inizialmente gli utenti cinesi e portato con sé parecchie nuove modalità per Mi Camera, che hanno fatto felici i possessori di smartphone come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Tuttavia, diverse persone stanno lamentando alcuni bug, dall'impossibilità di accedere a Internet tramite la seconda SIM fino a prestazioni ridotte nel gaming, passando per uno schermo che non risponde al tocco durante la ricarica e per un elevato consumo energetico.

Insomma, i problemi riscontrati dagli utenti dopo l'ultimo update arrivato qualche giorno fa non sono pochi e questo ha portato Xiaomi a sconsigliare l'installazione della MIUI 12.2.1.0 mediante il suo portale di supporto cinese. La situazione non è ancora del tutto chiara, ma sicuramente l'azienda starà valutando come trattare la questione.

Nel frattempo, stando a un altro articolo di Gizchina, nonostante i problemi segnalati dagli utenti, poche ore fa Xiaomi Mi 10 Pro ha ricevuto proprio l'aggiornamento alla MIUI 12.2.1.0 in Cina.