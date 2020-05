MIUI 12, Xiaomi condivide i focus: come installare subito i Super Wallpapers della NASA

L'annuncio della MIUI 12, il cui rilascio partirà nelle prossime settimane anche in Italia, sembra aver convinto particolarmente la community degli appassionati. In particolare, una delle funzionalità che hanno attirato di più l'interesse del pubblico sono i Super Wallpapers, basati su immagini ufficiali provenienti dalla NASA.

I focus condivisi da Xiaomi Italia

Ebbene, qualche giorno fa, tramite le Storie del suo profilo Instagram ufficiale, Xiaomi ha condiviso alcuni focus sulla MIUI 12, pubblicati sul forum ufficiale dell'azienda cinese. In parole povere, si tratta di guide, suddivise in episodi, in cui si analizzano le principali novità legate alla nuova versione della personalizzazione software. Per il momento, sono stati pubblicati due episodi: uno dedicato ai Super Wallpapers e uno legato a meteo, fotocamera e animazioni. Si tratta di contenuti realizzati con l'aiuto della community, quindi possono essere molto interessanti per gli appassionati e vi consigliamo di darci un'occhiata.

Che cosa sono i Super Wallpapers

La funzionalità che ha attirato di più la nostra attenzione sono i Super Wallpapers. Stiamo infatti parlando di sfondi e animazioni che vanno a rendere particolarmente gradevoli alla vista always-on, schermata di blocco e pagina Home. Per farvi un esempio concreto, nella lock screen si vede il Pianeta scelto nella sua interezza, mentre sbloccando il dispositivo si può "esplorare", ad esempio, la superficie di Marte. Tutto questo tramite immagini ufficiali della NASA.

Come utilizzare subito i Super Wallpapers della MIUI 12

Alcuni appassionati non sono riusciti ad attendere l'arrivo della versione stabile della MIUI 12 e hanno pubblicato una guida sul forum ufficiale di Xiaomi, in cui spiegano come installare subito i Super Wallpapers su qualsiasi dispositivo in Beta. Giusto per darvi delle indicazioni (vi consigliamo di consultare il post pubblicato sul forum nella sua interezza per tutti i dettagli del caso e per il link per il download), si passa per Google Sfondi e si installano i Super Wallpapers di Marte e della Terra. Insomma, stiamo parlando di una procedura molto semplice.

Gli unici requisiti per utilizzare questa funzionalità sono disporre di un dispositivo che monta almeno un processore Qualcomm Snapdragon 845 in su e fare parte del programma Beta della MIUI 12, che è attualmente disponibile per i tester che hanno aderito alla Global Beta tramite il form disponibile fino a qualche settimana fa.

Piccola nota interessante per gli utenti più "smanettoni": per chi non dispone della Beta della MIUI 12 oppure possiede un dispositivo più datato, c'è una possibilità. Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, uno sviluppatore di XDA Developers ha effettuato un porting dei Super Wallpapers, in modo da farli funzionare su tutti i dispositivi con Android 8.1 Oreo o superiore. Ovviamente, si tratta di una possibilità limitata, che consente solamente di avere un "assaggio" della prossima versione della personalizzazione software.

Insomma, per usufruire come si deve di questa funzionalità, dovrete attendere l'arrivo dell'aggiornamento alla MIUI 12 per il vostro smartphone Xiaomi. Tuttavia, adesso sapete come ingannare il tempo.