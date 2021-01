MIUI 12, Xiaomi 'scatenata': tre smartphone low cost ricevono l'update

Giusto ieri 9 dicembre 2021 trattavamo su queste pagine l'arrivo dell'aggiornamento relativo alla MIUI 12 per tre smartphone Xiaomi del 2018. Ebbene, oggi ci ritroviamo qui per via del rilascio dell'update per altri tre dispositivi. Questa volta, si tratta di smartphone low cost.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizmochina, i possessori di Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A, dispositivi che in genere si possono trovare a prezzi compresi tra 100 e 200 euro, stanno ricevendo in queste ore l'aggiornamento alla MIUI 12. Le varianti di Redmi 8 coinvolte sono quelle Global, EEA e Russia, mentre quelle di Redmi 8A per il momento sono Cinese ed EEA. Redmi 7A ha invece iniziato a ricevere la MIUI 12 in India. In ogni caso, tutte le build sono in "Stable Beta". Questo significa che dovrebbero arrivare presto per tutti gli utenti.

Insomma, Xiaomi si sta "scatenando" in questi ultimi giorni, rilasciando l'aggiornamento alla MIUI 12 per molti smartphone. Ricordiamo infatti che recentemente sono stati coinvolti, tra gli altri, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7, Redmi 7S e Xiaomi Mi 10 Pro.

Inoltre, non dimenticatevi del fatto che in Cina è già partita la fase Beta della MIUI 12.5.