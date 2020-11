MIUI 13 potrebbe arrivare su questi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi è al lavoro sulla nuova interfaccia utente MIUI 13 da portare in tutti i suoi dispositivi, compresi gli smartphone delle succursali Redmi, POCO e Black Shark, così da sostituire l’attuale versione MIUI 12 e introdurre tante funzionalità innovative e interessanti. Vediamo la lista completa dei dispositivi su cui arriverà.

Prima di tutto, però, è doveroso precisare che questo elenco non è ufficiale, dunque in futuro potrebbero apparire altri modelli come anche scomparirne in base alle decisioni dell’azienda cinese. Inoltre, ricordiamo che il beta test di MIUI 13 dovrebbe avere inizio subito dopo la presentazione dell’interfaccia utente attesa per aprile 2021. Detto ciò, ecco il possibile elenco di smartphone compatibili:

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Xiaomi-Mi 10 5G, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi-Mi 9 Explorer, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium

Redmi-10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi-9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9i, Redmi 9 Prime

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro

POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M2 Pro

POCO-F2 Pro

POCO X2, POCO X2 Pro

POCO C3

Black Shark 3, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S

Black Shark 2, Black Shark 2 Pro

Sorprendentemente manca il nuovo POCO M3 annunciato in Italia tre giorni fa, ma ci aspettiamo che anch'esso riceva l'aggiornamento a MIUI 13 quando sarà disponibile. In compenso, appare già l'ultima gamma Redmi Note 9 annunciata giusto ieri in Cina.

Tra l’altro, per i più curiosi, su YouTube a settembre è apparso un video molto breve in cui verrebbe mostrato come funziona il menù di spegnimento dello smartphone su MIUI 13, in una delle pochissime anteprime dell’interfaccia fino a oggi trapelate online. Come al solito consigliamo però di prenderla con le pinze.