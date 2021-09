MIUI 13 arriverà entro fine 2021, ma quando esattamente? Ci sono possibili indizi

Il prossimo aggiornamento a MIUI 13 arriverà a fine 2021, lo ha confermato il fondatore di Xiaomi stesso, Lei Jun; tuttavia, oltre a tali conferme la società cinese non ha fornito alcuna indicazione ulteriore in merito al mese effettivo di lancio. Tutto ciò che i fan hanno tra le loro mani, per ora, sono alcuni indizi pubblicati su Weibo.

Sul social network cinese, infatti, l’account ufficiale MIUI ha pubblicato un post in cui si legge quanto segue: “Parliamo: come passerete il tempo in previsione di novembre…?". L’attesa sembra quindi essere alquanto breve, se si dovesse trattare di un lancio proprio a novembre. Nei commenti non ci sono tante altre indicazioni a tale proposito, nemmeno nelle poche risposte che MIUI ha dato ai fan del prodotto.

Tuttavia, osservando la lunga serie di post pubblicati dall’account MIUI nel corso degli ultimi giorni si nota che la strategia social sia proprio quella di intrattenere i follower nei commenti, creando continuo engagement possibilmente anche per le semplici statistiche. In altre parole, la domanda posta ai fan potrebbe essere una delle tante pensate semplicemente con questo intento, piuttosto che per lasciare indizi sul lancio di MIUI 13.

Altro tassello che si aggiunge a favore della prima teoria, però, è il possibile approdo sul mercato di Xiaomi 12 tra novembre e dicembre 2021: essendo che, con ogni probabilità, la prossima gamma di smartphone flagship debutterà proprio con l’ultima versione dell’interfaccia utente firmata Xiaomi, non è quindi da escludere l’effettivo approdo nel penultimo mese dell’anno. Per ora, non ci resta che aspettare pazientemente.

Tra le feature più attese su MIUI 13 c’è anche l’espansione virtuale della RAM.