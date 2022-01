MIUI 13 in arrivo su smartphone Xiaomi e Redmi: occhi puntati a marzo

La presentazione ufficiale di MIUI 13 vista a fine dicembre ha dato il via all’hype per il rilascio del prossimo aggiornamento all’interfaccia utente degli smartphone Xiaomi e Redmi, al pubblico occidentale che li possiede. In seguito sono mancati altri dettagli, ma attenzione: il lancio globale è imminente!

Xiaomi ha infatti svelato con un teaser su Twitter, visibile in copertina e in calce alla notizia, che “è giunto il momento, qualcosa di meraviglioso sta per accadere”, indicando all’imminente rilascio globale di MIUI 13. A grandi linee conosciamo già quali saranno i primi smartphone a ottenere MIUI 13 Global, ma mancano ancora tempistiche ufficiali sul lancio.

Indiscrezioni recenti hanno dato per certo l’approdo di MIUI 13 nel corso del primo trimestre del 2022 sui dispositivi rilasciati nel 2021. In altre parole, il periodo più quotato per il release è tra febbraio e marzo. Gli occhi dei tipster e dell’utenza sono pertanto puntati alle otto settimane in questione, sebbene non sia comunque certo. Quando Xiaomi deciderà di avviare il release non mancherà un periodo di beta testing sugli smartphone ammiraglia; dunque, non ci resta che attendere tale indizio chiave. Soltanto in seguito, con il lancio stabile, assisteremo al lancio anche sui dispositivi mobili più datati.

Nel frattempo è stato ufficializzato l’arrivo in Italia di Redmi Note 11 il 26 gennaio 2022.