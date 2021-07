MIUI 13, come sarà e quando uscirà l'aggiornamento? Trapelano dettagli

In seguito alla presunta lista di dispositivi compatibili con la MIUI 13, torniamo a dare un'occhiata alle informazioni disponibili relative all'atteso update. Infatti, sono emersi diversi dettagli interessanti relativi al prossimo "grande aggiornamento" del software Xiaomi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers (fonte in cinese), nel corso delle ultime ore è trapelata online una presunta immagine che mostrerebbe la prossima versione della personalizzazione software di Xiaomi in azione sullo smartphone Mi MIX 4 (che ricordiamo non è ancora stato annunciato ufficialmente). Potete vedere lo scatto che sta attirando l'attenzione degli appassionati in calce alla notizia.

Chiaramente, risulta difficile per il momento verificare la veridicità della foto, in quanto viene semplicemente mostrata la pagina di informazioni relative allo smartphone, in cui si vede un presunto logo della MIUI 13 e il nome "Mi Mix 4". Tuttavia, potrebbe tranquillamente trattarsi di un'immagine "ritoccata", quindi per il momento è bene prendere i leak con le dovute pinze.

Per il resto, insieme all'immagine sono emersi anche ulteriori dettagli relativi alla possibile finestra di lancio della MIUI 13. Infatti, smentiti i rumor che volevano un annuncio a giugno 2021, ora le fonti puntano ad agosto 2021 come "mese prescelto". In ogni caso, il rilascio dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà di quest'anno.

Ma come sarà la MIUI 13? Per ora le informazioni disponibili in merito alle funzionalità sono in realtà poche, ma in passato i rumor hanno puntato sulla possibilità di "incrementare" la RAM tramite software. Staremo a vedere.