MIUI 13, la data di uscita? Lei Jun spiega tutto, mentre Xiaomi supera Samsung

La MIUI 13 è molto "chiacchierata" in questo periodo. D'altronde, il prossimo grande update relativo alla personalizzazione software di Xiaomi dovrebbe portare con sé delle funzionalità interessanti. Ma quando uscirà? Ci ha pensato una figura di spicco della società a fare un po' di chiarezza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Lei Jun, fondatore di Xiaomi, ha risposto ad alcune domande sul social network cinese Weibo. In questo contesto, si sarebbe lasciato "sfuggire" anche la finestra di lancio della MIUI 13: fine 2021. Insomma, gli ultimi mesi dell'anno dovrebbero vedere il rilascio dell'atteso aggiornamento (quindi nessuna release ad agosto). Tuttavia, non è da escludere una possibile presentazione nel corso delle prossime settimane.

Per il resto, Xiaomi ha superato Samsung, diventando il primo produttore in Europa nel Q2 2021. Stando anche a quanto riportato da The Verge, la notizia è arrivata dai dati forniti da Strategy Analytics. Secondo questi ultimi, nel succitato periodo il brand cinese ha raggiunto il 25,3% del market share. Samsung si è invece "fermata" al 24%, mentre ci pensa Apple con il 19,2% a completare il podio. Seguono invece OPPO e Realme, rispettivamente a 5,6% e 3,8%. Gli altri produttori in totale raggiungono il 22,2%.

Insomma, si tratta di risultati molto importanti per Xiaomi. Tra l'altro, stando a quanto riportato da GSMArena, visto anche il piazzamento dell'azienda al 338esimo posto della lista Fortune Global 500, il succitato Lei Jun ha annunciato che il 10 agosto 2021 terrà il suo classico evento. Per l'occasione, non ci saranno solamente delle dichiarazioni del fondatore dell'azienda, ma compariranno anche smartphone e tablet. Insomma, sembra essere tutto pronto per dispositivi come Mi MIX 4 e Mi Pad 5. Staremo a vedere.