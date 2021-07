MIUI 13, quali saranno le grandi novità? Le prime informazioni intriganti

Dopo aver trattato la questione della presunta lista degli smartphone che dovrebbero ricevere la MIUI 13, torniamo ad analizzare le informazioni trapelate online relativamente all'atteso prossimo "grande aggiornamento" della personalizzazione software di Xiaomi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina (la fonte originale è MyDrivers), sono emersi vari dettagli relativi alle possibili funzionalità che verranno introdotte dalla MIUI 13. Oltre alla già trapelata feature relativa "all'incremento" della RAM tramite storage, di cui si vocifera da tempo, l'update dovrebbe introdurre anche una nuova modalità relativa alla modalità in "finestra ridotta", nonché animazioni rinnovate a livello di sistema.

Inoltre, l'aggiornamento dovrebbe portare con sé novità anche in termini di icone, font, suoni e altro. Questo significa che le "parole chiave" dovrebbero essere fluidità e design. Insomma, sembra proprio che la società cinese abbia intenzione di fare le cose in grande, puntando a rivedere vari aspetti del sistema operativo e cercare dunque di migliorare l'esperienza utente in generale (senza limitarsi ad aggiungere qualche feature utile).

In ogni caso, sempre stando agli ultimi rumor "rilanciati" anche da NotebookCheck, si vocifera che Xiaomi abbia intenzione di tenere un evento l'11 agosto 2021. Difficile dire se arriveranno realmente dettagli ufficiali relativi alla MIUI 13 in quella giornata, ma staremo a vedere.