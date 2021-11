MIUI 13 potrebbe essere vicino al lancio: Xiaomi 'gioca' con i fan

Il silenzio domina tra gli informatori cinesi per quanto concerne MIUI 13, prossimo aggiornamento dell’interfaccia firmata Xiaomi atteso da fan e non solo. Gli indizi dati a fine settembre parlavano di un lancio nel corso di novembre ma, finora, non è apparsa nemmeno l’ombra di annunci ufficiali. Eccetto per qualche “tease” da parte di Xiaomi.

Su Weibo nelle ultime ore il partner di Xiaomi Group e general manager del marchio Redmi, Lu Weibing, ha infatti scritto quanto segue: “MIUI 12.5 è qui, può MIUI 1x essere molto distante?". In effetti, a fine agosto la società ha lanciato MIUI 12.5 Enhanced su una vasta gamma di smartphone compatibili. Le migliorie viste con la versione potenziata dell’interfaccia Xiaomi sono solo un piccolo assaggio di ciò che dovrebbe aspettarci con MIUI 13.

Anzi, stando a quanto ripreso dai colleghi cinesi di MyDrivers alcuni addetti ai lavori avrebbero riferito ai portali Web del Dragone che molte interfacce di sistema hanno una nuova UX e MIUI 13 dovrebbe adattarsi sia ad Android 11 che Android 12. Ciò ci porta a pensare che i tecnici di casa Xiaomi stiano lavorando duramente per rientrare nelle scadenze fissate, ovvero un lancio “entro fine 2021”.

La speranza ora è che il lancio avvenga senza intoppi e a breve: del resto, un aggiornamento posticipato all’ultima iterazione del robottino verde non è mai particolarmente gradito dall’utenza.