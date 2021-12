MIUI 13, quando arriverà in Global? Emergono clamorose indiscrezioni

Dopo aver approfondito le indiscrezioni relative all'uscita della MIUI 13 in Cina, torniamo sull'argomento per via di ulteriori voci di corridoio. Questa volta si fa riferimento al rilascio dell'aggiornamento a livello Global.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Xiaomimiui, la MIUI 13 dovrebbe essere presentata, perlomeno per quel che concerne la Cina, il 28 dicembre 2021. In parole povere, al momento in cui scriviamo manca una settimana a quella che dovrebbe rappresentare la "data clou". Tra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci un lancio Global in contemporanea (la versione cinese e quella Global dovrebbero essere pressoché identiche).

Attenzione però a far aumentare troppo l'hype, in quanto attualmente si tratta solamente di voci di corridoio. Inoltre, queste ultime lasciano spazio a una finestra di lancio più estesa. Ad esempio, l'arrivo della MIUI 13 lato Global potrebbe anche avvenire a gennaio 2022. In ogni caso, ciò su cui un po' tutte le fonti sembrano concordare è il fatto che a breve ci sarà qualche annuncio importante in casa Xiaomi.

Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? I primi utenti riusciranno realmente a mettere le mani sulla MIUI 13 già prima di Capodanno? Staremo a vedere: la prima data da segnare sul calendario a quanto pare è quella del 28 dicembre 2021.