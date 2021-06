MIUI 13, il vostro smartphone riceverà subito l'aggiornamento? Trapela una lista

La MIUI 13 è molto attesa da parte dagli appassionati, anche per via della possibile introduzione di funzionalità come "l'incremento" della RAM tramite l'utilizzo dello storage. In questo contesto, non sono dunque in pochi coloro che si chiedono se il proprio smartphone Xiaomi potrà accedere sin da subito all'aggiornamento.

Ebbene, sono emersi dei dettagli. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, le serie di dispositivi che dovrebbero ricevere sin dal lancio la MIUI 13 sono quelle presenti di seguito.

Smartphone compatibili con MIUI 13 al lancio: trapelano le presunte serie coinvolte

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 9;

Redmi K40;

Redmi K30;

Redmi Note 10;

Redmi Note 9;

Redmi Note 8.

Tenete bene a mente il fatto che non si tratta di informazioni ufficiali, quindi prendete la lista presente qui sopra con le dovute pinze. D'altronde, questo vale anche per le indicazioni relative agli smartphone compatibili emerse in precedenza.

Per il resto, ricordiamo che, stando ai rumor più recenti, la MIUI 13 dovrebbe arrivare ad agosto 2021. Sono arrivate alcune indicazioni in merito da parte di una delle figure di spicco di Xiaomi, ma è meglio attendere ulteriori informazioni dall'azienda cinese per quel che riguarda le effettive tempistiche di rilascio (anche perché probabilmente si partirà dalla Cina).

In ogni caso, qualcosa "bolle in pentola" in casa Xiaomi. Infatti, ricordiamo che recentemente sono emersi alcuni dettagli anche su Xiaomi Mi MIX 4. Insomma, staremo a vedere.