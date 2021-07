MIUI 13, il vostro smartphone Xiaomi riceverà Android 12? Spunta un'infografica

Se anche voi rientrate tra coloro che stanno aspettando l'aggiornamento alla MIUI 13, che tra l'altro potrebbe introdurre un po' per tutti i modelli funzionalità interessanti come l'incremento della RAM tramite l'uso della memoria interna, potrebbe interessarvi dare un'occhiata agli ultimi dettagli trapelati.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XiaomiMIUI, online sono emerse svariate informazioni relative alla presunta lista di dispositivi che riceveranno il tanto atteso aggiornamento. In particolare, è spuntata un'infografica che cerca di fare chiarezza in merito. In ogni caso, prima di procedere all'analisi dei modelli coinvolti, risulta importante ricordare che al momento non ci sono informazioni ufficiali, bensì semplicemente indicazioni basate su rumor e leak.

In questo contesto, la lista trapelata indica che tra gli smartphone Xiaomi e Redmi coinvolti ci saranno quelli presenti di seguito.

Serie Xiaomi Mi 11;

Serie Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi Fold;

Serie Redmi Note 10;

Serie Redmi Note 9;

Mi MIX Alpha;

Serie Redmi K40;

Serie Redmi K30;

Serie Redmi K20;

Serie Redmi 9;

Serie Redmi 10X;

Serie POCO X3;

POCO X2;

Serie POCO M2;

POCO X2 Pro/POCO X2 Pro;

Serie Black Shark 3;

Serie Black Shark 2.

Per il resto, potete trovare ulteriori indicazioni, ad esempio relative alla Beta, nell'immagine presente in calce alla notizia. Ribadiamo il fatto che per il momento non ci sono particolari informazioni ufficiali, quindi prendete questa lista con le dovute "pinze". In ogni caso, ricordiamo che, sempre stando ai rumor, l'aggiornamento potrebbe uscire ad agosto 2021. Staremo a vedere.