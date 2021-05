MIUI 13, il vostro smartphone Xiaomi riceverà l'update? Lista preliminare

Dopo aver trattato la questione della possibile data di uscita e delle funzionalità in arrivo, torniamo a dare un'occhiata alla MIUI 13. Infatti, iniziano a emergere i primi dettagli relativi agli smartphone supportati.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e RPRNA, recentemente è trapelata online una lista preliminare dei dispositivi che riceveranno l'update. Risulta importante fare chiarezza: queste prime indiscrezioni sono probabilmente relative al mercato cinese, ma capite bene che in realtà possono fornire degli "indizi" importanti anche per gli utenti nostrani che attendono la MIUI 13.

MIUI 13, sono questi gli smartphone Xiaomi, POCO, Redmi e Black Shark che riceveranno l'aggiornamento?

In ogni caso, la lista emersa nel corso delle ultime ore "racchiude" questi dispositivi relativamente al brand Xiaomi: Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi Fold, Xiaomi Mi 10i 5G, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10s, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10 Youth 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi-Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi Mix Alpha, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 Pro e Xiaomi Mi 9 Explorer.

Per quel che riguarda, invece, il marchio POCO, i dispositivi coinvolti sono POCO M2 Reloaded, POCO X3 Pro, POCO F3, POCO X3 NFC, POCO X3, POCO M2 Pro, POCO M2, POCO F2 Pro, POCO X2 e POCO C3.

C'è poi il brand Redmi. Gli smartphone in questo caso sono Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi Note 9T, Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi K30s, Redmi K30 Ultra, Redmi 9 Prime, Redmi 9i, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X 4G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9, Redmi K20 Pro Premium, Redmi K30, Redmi K30 5G e Redmi K20 Pro.

Risulta interessante dare un'occhiata anche al marchio Black Shark. I modelli coinvolti sono Black Shark 4 Pro, Black Shark 4, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3 , Black Shark 2 Pro, Black Shark 2 e Black Shark 3S.

Infine, ci sono anche alcuni dispositivi "in dubbio": Redmi Note 8T, Xiaomi Mi 9 Lite, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi A3.

Si tratta in ogni caso di una lista preliminare, quindi potrebbero esserci variazioni. Per il resto, ricordiamo che le ultime indiscrezioni lasciano intendere che la MIUI 12 potrebbe arrivare nella seconda metà del 2021, anche se alcuni utenti sono convinti del fatto che l'aggiornamento potrebbe essere rilasciato più avanti, plausibilmente nel 2022. Staremo a vedere: per il momento non c'è nulla di ufficiale.