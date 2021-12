MIUI 13, il vostro smartphone Xiaomi verrà aggiornato subito? Dettagli Global ufficiali

In seguito alla presentazione della MIUI 13 (e della MIUI 13 for Pad, versione del software destinata ai tablet), avvenuta nell'ambito del grande evento di annuncio della gamma di smartphone Xiaomi 12, il noto brand ha ufficializzato i primi dettagli relativi al rilascio dell'aggiornamento a livello Global.

Nel corso del keynote cinese erano arrivate le prime avvisaglie relative al rilascio della MIUI 13 sui primi smartphone Xiaomi, ma chiaramente il focus in quell'occasione era stato posto sul mercato estero. Ora, invece, stando anche a quanto riportato da GSMArena, sono disponibili i primi dettagli legati alla versione Global del software, ovvero quella che arriverà anche sugli smartphone "nostrani".

Più precisamente, sul forum ufficiale di Xiaomi un moderatore ha pubblicato la schedule iniziale relativa al rilascio dell'update in versione stabile. Il Q1 2022 farà segnare l'inizio del rollout per i primi dispositivi: in questa prima fase, che avverrà comunque in modo graduale, saranno coinvolti i modelli che riportiamo di seguito.

I primi smartphone Xiaomi che otterranno la MIUI 13 Global

Redmi 10;

Redmi 10 Prime;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10 JE.

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite NE.

Per il resto, nella lista rientra anche il tablet Xiaomi Pad 5. Per chi se lo stesse chiedendo, la mancanza degli appena annunciati dispositivi della serie Xiaomi 12 è dovuta al fatto che per il momento non si conoscono dettagli in merito all'arrivo di questi smartphone in mercati diversi da quello cinese. In ogni caso, chiaramente anche questi dispositivi avranno la MIUI 13.

In ogni caso, mancano al momento dettagli per quel che concerne i prodotti del brand POCO: staremo a vedere da quel punto di vista. Al netto di questo, ovviamente quello citato è solamente il "primo gruppo" di dispositivi che riceverà la MIUI 13. I restanti smartphone idonei verranno aggiornati più avanti.