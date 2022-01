MIUI 13, quali le tempistiche del rilascio Global? I dettagli ufficiali del Q1 2022

A corredo dell'annuncio dei modelli Global della serie Redmi Note 11, Xiaomi ha ufficializzato anche le tempistiche di rilascio della MIUI 13 per quel che riguarda il Q1 2022.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come reso noto mediante il portale ufficiale Global di Xiaomi, i primi dispositivi a ottenere l'aggiornamento nell'arco di questo periodo di tempo saranno Xiaomi Pad 5, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021), Redmi Note 10, Redmi Note 10 JE, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G.

Insomma, finalmente è disponibile una lista maggiormente dettagliata in merito ai primi modelli che riceveranno l'atteso update. In ogni caso, chiaramente il rollout avverrà in maniera graduale e per il momento si fa riferimento semplicemente a una partenza legata al Q1 2022. Per il resto, ricordiamo che la MIUI 13 era già stata annunciata in Cina a fine 2021.

Tra i vari punti salienti evidenziati dal brand durante la presentazione dei nuovi Redmi Note 11, che come vedete rientrano nei dispositivi che dispongono della MIUI 13, troviamo Sidebar (che permette di accedere alle proprie app preferite mediante un semplice swipe), Liquid Storage (metodo pensato per ridurre la frammentazione della memoria) e Atomized Memory (che mira a incrementare l'efficienza della RAM).

Insomma, la MIUI 13 sta per debuttare in Global e lo farà su un buon numero di dispositivi nell'arco del Q1 2022.