MIUI 13 di Xiaomi, quando uscirà l'atteso aggiornamento? Sembra a breve!

La MIUI è sicuramente una delle personalizzazioni software più "in vista" relativamente al mondo Android. Infatti, ogni nuovo update è in grado di catalizzare l'attenzione degli appassionati, dato che questi ultimi sono alla costante ricerca di novità. Non sono dunque in pochi coloro che si stanno chiedendo quando uscirà la MIUI 13.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, nonché come fatto notare da Lipton phone su Twitter, una delle figure di spicco del brand cinese avrebbe confermato che il lancio (o quantomeno l'annuncio) del prossimo "grande aggiornamento" avverrà ad agosto 2021. Sembrano dunque mancare poche settimane all'arrivo di nuove informazioni relative alla tanto attesa MIUI 13.

Ricordiamo che online circola già da tempo una presunta lista dei dispositivi compatibili. Tuttavia, al momento non c'è nulla di ufficiale e alcune fonti hanno dunque messo "in dubbio" la veridicità delle informazioni. Insomma, probabilmente è meglio attendere ulteriori indicazioni da parte di Xiaomi. Quel che è certo è che qualcosa "bolle in pentola" per il noto produttore di smartphone.

In ogni caso, probabilmente la fase iniziale del rilascio della MIUI 13 si concentrerà sul mercato cinese, per poi arrivare gradualmente anche negli altri Paesi. Per il momento non si conosce molto del nuovo "grande update", anche se in passato si è vociferato del possibile arrivo di una funzionalità in grado di sfruttare lo storage per "incrementare" la RAM (in modo simile a quanto già visto con dispositivi come vivo X60 Pro).

Pensate tuttavia che alcuni dei rumor emersi online sono già stati smentiti, in quanto si faceva riferimento persino a un possibile annuncio della MIUI 13 nella giornata di ieri 25 giugno 2021 (che ovviamente non è avvenuto).