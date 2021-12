MIUI 13, Xiaomi ufficializza l'imminente annuncio e anticipa alcune novità

Dopo aver effettuato un doppio annuncio legato a Xiaomi 12 nella giornata di Natale 2021, il noto brand ha scelto il giorno di Santo Stefano per svelare altri dettagli importanti, dato che è stata resa nota anche la data del reveal dell'attesa MIUI 13.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, una delle alte cariche di Xiaomi, ovvero il VP Chang Cheng, ha confermato mediante un post pubblicato sul social network cinese Weibo che la nuova versione della personalizzazione software di Xiaomi sarà annunciata in Cina nella giornata del 28 dicembre 2021. Tra l'altro, l'orario è lo stesso di quello relativo alla presentazione della gamma di smartphone Xiaomi 12: si fa riferimento alle 19:30 cinesi, che corrispondono alle nostre ore 12:30.

Insomma, l'evento è imminente. Tra l'altro, ricordiamo che alcuni recenti rumor legati alla MIUI 13, che alla fine hanno "azzeccato" la data del reveal, lasciano intendere che potrebbe esserci un lancio in contemporanea delle versioni cinese e Global. Non ci sono tuttavia ulteriori informazioni in merito e la release potrebbe arrivare anche nel corso dei primi mesi del 2022, quindi è bene prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela. In ogni caso, ora sappiamo quale data segnare sul calendario per saperne di più a livello ufficiale.

Per il resto, Chang Cheng ha effettuato anche qualche anticipazione legata alla MIUI 13. Infatti, è stato svelato che, prendendo in considerazione le differenze con la MIUI 12.5 Enhanced, la fluidità di utilizzo delle app di sistema è stata migliorata del 20%-26%, mentre l'ottimizzazione del software di terze parti è del 15%-52%. Inoltre, non mancheranno novità in termini di sicurezza. Insomma, sembrano esserci diverse migliorie non di poco conto: non ci resta che attendere il 28 dicembre 2021 per maggiori indicazioni.