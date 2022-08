MIUI 14 con Android 13 sta arrivando: beta disponibile su 7 dispositivi Xiaomi

Il produttore di smartphone cinese Xiaomi ha avviato ufficialmente il rilascio dell’ultima beta della sua interfaccia utente proprietaria MIUI basata su Android 13. Dopo avere parlato degli ultimi rumor sul rilascio di MIUI 14 nella sua versione stabile a livello internazionale, ci sono i primi segnali della diffusione.

Grazie a un report del portale cinese ITHome sappiamo infatti che dal 14 agosto l’aggiornamento a MIUI 14 con Android 13 è arrivato nella sua ultima versione beta sui seguenti dispositivi:

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11T Pro

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Allo stato attuale la beta risulta quindi accessibile principalmente sul mercato domestico del Dragone, con l’update interno basato su Android 13 dal numero di versione 22.8.14. Non va escluso però un lancio dell’update in Occidente prima della diffusione della edizione stabile.

Con queste informazioni giunge anche una conferma indiretta: non ci sarà nessun aggiornamento denominato MIUI 13.5, precedentemente trapelata online come versione intermedia tra MIUI 13 e MIUI 14. Tuttavia, già nel corso di luglio 2022 abbiamo avuto accesso alla lista provvisoria di smartphone Xiaomi che otterranno Android 13 in tutto il mondo.

Sempre à propos del brand asiatico, eccovi i presunti dettagli tecnici di Xiaomi 12T e 12T Pro.