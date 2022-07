MIUI 14 in arrivo: spuntano indizi da codice app, c'è data di distribuzione

L’anticipato aggiornamento a MIUI 13.5 doveva arrivare nei mesi precedenti ma, a quanto pare, non sembra essere più nei piani di casa Xiaomi. Secondo recenti indiscrezioni, tratte dalla decompilazione di alcune app di sistema, la società cinese starebbe pensando al rilascio diretto di MIUI 14.

Stando a quanto riportato da Xiaomiui, il produttore asiatico potrebbe preparare un lancio a sorpresa di MIUI 14 senza passare per l’update intermedio. Dall’ultimo update delle app di sistema emerge infatti che la società starebbe testando internamente l’aggiornamento al sistema operativo su dispositivi supportati, tra cui “nuwa”, non altro che il prossimo Xiaomi 13 ammiraglia. Considerato che dovrebbero mancare pochi mesi al lancio del dispositivo, molto probabilmente MIUI 14 arriverà proprio poco prima o contemporaneamente a esso.

Secondo il report, in realtà, Xiaomi potrebbe aggiornare direttamente tutti gli smartphone compatibili a MIUI 14 in data 16 agosto 2022, esattamente 12 anni dopo il primo rilascio della MIUI. Questa è solamente un’ipotesi che consigliamo di prendere con le pinze, ma per i fan le probabilità sono abbastanza elevate da giustificare l’indiscrezione. Dato che tutto ciò che abbiamo finora è la stringa di testo che trovate in calce alla notizia, meglio attendere la campagna marketing ufficiale.

In tutto questo, proprio a proposito di Xiaomi 13, è emerso recentemente che la ricarica dovrebbe essere da 100 W via cavo.