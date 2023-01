MIUI 14: la maxi lista dei dispositivi Xiaomi, POCO e Redmi compatibili

Dopo aver trattato la questione dei primi smartphone Xiaomi a ricevere la MIUI 14, torniamo sull'argomento per via del fatto che è stata diffusa online la maxi lista dei dispositivi compatibili.

Ci hanno infatti pensato Gizchina e Xiaomimiui a rendere noti i dettagli. Di seguito le informazioni, riguardanti i brand Xiaomi, POCO e Redmi.

Dispositivi Xiaomi compatibili con la MIUI 14

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite 4G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi Mi 11 LE;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i Hypercharge;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10i 5G;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Dispositivi POCO compatibili con la MIUI 14

POCO M3;

POCO M4 Pro 4G;

POCO M4 5G;

POCO M5;

POCO M5s;

POCO X3 NFC;

POCO X3 Pro;

POCO X3 GT;

POCO X4 GT;

POCO X4 Pro 5G;

POCO M4 Pro 5G;

POCO M3 Pro 5G;

POCO F4;

POCO F3;

POCO F3 GT;

POCO C40,

POCO C40+.

Dispositivi Redmi compatibili con la MIUI 14

Redmi Note 12;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Discovery Edition;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 SE;

Redmi Note 11 SE (India);

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11E;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 10 Lite;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10T Japan;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 9 4G;

Redmi Note 9 5G;

Redmi Note 9T 5G;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi 10C;

Redmi 10A;

Redmi 10 Power;

Redmi 10;

Redmi 10 5G;

Redmi 10 Prime+ 5G;

Redmi 10 (India);

Redmi 10 Prime;

Redmi 10 Prime 2022;

Redmi 10 2022;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50i;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K30S Ultra;

Redmi K30 Ultra;

Redmi K30 4G;

Redmi K30 Pro;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi 11 Prime;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi 9T;

Redmi 9 Power;

Redmi Pad.

Insomma, come potete ben vedere, i dispositivi lato Global in attesa della MIUI 14 basata su Android 13 sono parecchi, tra smartphone e tablet. Il rollout dovrebbe avvenire un po' per tutti i vari modelli entro il terzo trimestre del 2023: staremo a vedere.