MIUI 14, quali saranno le novità? Trapelato il presunto changelog

L'inizio del mese di dicembre 2022 avrebbe dovuto portare con sé la presentazione di Xiaomi 13 e conseguentemente della personalizzazione software MIUI 14, ma l'evento è stato rinviato a data da destinarsi in seguito al decesso dell'ex Presidente cinese Jiang Zemin.

Tuttavia, i rumor su quanto di nuovo arriverà lato software non mancano, come riportato da GSMArena e Gizchina. A tal proposito, il lancio della MIUI 14, che a questo punto potrebbe avvenire più avanti nel corso del mese di dicembre 2022, dovrebbe puntare innanzitutto su app di sistema che occupano meno spazio e risultano in generale meno energivore. Potrebbe anche arrivare una svolta in termine di rimozione degli annunci pubblicitari, ma per il momento sono rumor.

Al netto di questo, nonostante la MIUI 14 venga descritta da alcune fonti come un aggiornamento mirato a massimizzare la memoria, nel presunto changelog emerso sul Web non si fa solamente riferimento a performance migliori, in quanto di mezzo ci sarebbero anche maggiori possibilità in termini di personalizzazione, ad esempio relativamente a un formato dei widget completamente nuovo. Ci sarebbero poi novità legate a "Super icone" e cartelle relative alla home screen.

Xiaomi avrebbe inoltre deciso di porre ulteriore focus sulla privacy, evitando il più possibile che i dati degli utenti vengano archiviati nel cloud e mirando a far eseguire il maggior numero di operazioni direttamente in locale sui dispositivi. Non mancherebbero tra l'altro migliorie legate a Wi-Fi, abbinamento con altri dispositivi del brand e filtro per le chiamate spam, giusto per fare alcuni esempi.

Ricordiamo in ogni caso che per il momento si fa riferimento solamente a indiscrezioni, dato che non c'è nulla di ufficiale. Bisognerà con ogni probabilità attendere l'effettivo lancio della gamma Xiaomi 13 per saperne di più: staremo a vedere.