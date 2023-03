La MIUI 14 di Xiaomi è ora disponibile per un flagship killer del 2021

Successivamente agli annunci di Xiaomi sulla MIUI 14, sta proseguendo il rilascio dell'aggiornamento relativo alla popolare personalizzazione software. In questo contesto, sono arrivate segnalazioni relativamente all'arrivo dell'update su un flagship killer del 2021.

In particolare, come riportato anche da Xiaomiui e Gizchina, in questo inizio marzo 2023 l'aggiornamento ha raggiunto, lato Global, lo smartphone POCO F3. I più attenti tra di voi avranno sicuramente ben presente il modello a cui si fa riferimento, ancora oggi considerato un dispositivo potenzialmente interessante per quel che concerne la fascia media.

A tal proposito, potreste voler approfondire lo speciale relativo ai migliori smartphone Android tra 200 e 300 euro, in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio anche relativamente a quanto offerto proprio da POCO F3. In ogni caso, adesso quest'ultimo sta ricevendo l'update alla MIUI 14 basata su Android 13, quindi se avete a disposizione questo modello potreste voler effettuare un controllo degli aggiornamenti disponibili.

Potrebbe però volerci ancora del tempo affinché tutti ricevano effettivamente l'update, visto che i test sono finiti ma il rollout potrebbe comunque impiegare ancora un po' per raggiungere tutti i dispositivi. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che il numero di build è V14.0.7.0.TKHEUXM e che il rollout sta partendo proprio dall'Europa, quindi l'impegno di Xiaomi lato supporto sta proseguendo come si deve anche dalle nostre parti.