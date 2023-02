La MIUI 14 di Xiaomi sbarca lato Global su un modello Redmi del 2022

In seguito all'arrivo della MIUI 14 su alcuni dispositivi Redmi e POCO di anni fa, è giunto il momento di tornare sulla questione. Xiaomi sta infatti proseguendo nel rilascio della più recente personalizzazione software per i suoi dispositivi. In questo contesto, la MIUI 14 sta sbarcando Global su un modello Redmi del 2022.

A tal proposito, come riportato da Xiaomimiui e Gizchina, i possessori dello smartphone Redmi Note 11 Pro Plus 5G potrebbero presto voler avviare una ricerca in termini di aggiornamenti software. Infatti, a inizio febbraio 2023 sono iniziate a circolare sul Web segnalazioni relative all'arrivo dell'update lato Global, che per ora sarebbe legato al programma Mi Pilot.

Il changelog cita tra le principali novità il fatto che la MIUI utilizza adesso meno memoria, nonché che si punta sempre a mantenere veloce e reattivo il software per periodi prolungati. Viene poi citata una maggiore attenzione ai dettagli, nel senso che sono state aggiunte diverse novità in termini di personalizzazione, a partire dalle Super Icone.

Per il resto, al netto di quanto è stato possibile approfondire anche mediante l'annuncio della MIUI 14, l'aggiornamento per Redmi Note 11 Pro Plus 5G porta con sé la versione del software basata su Android 13, nonché le patch di sicurezza di dicembre 2022. Al netto di questo, come ben potete immaginare, ii mondo del modding si sta già adoperando per l'arrivo della MIUI 14 stabile in Europa (ma in quel caso si fa riferimento a questioni per utenti che ben conoscono questo mondo).