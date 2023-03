MIUI 14: Xiaomi sorprende i possessori di uno smartphone Redmi del 2021

In seguito all'evento legato all'arrivo della MIUI 14 Global, il cui rollout partirà a breve, torniamo a trattare l'argomento per via del proseguimento dei test lato software. Infatti, adesso anche i possessori di uno smartphone Redmi del 2021 possono mettere alla prova il tutto.

Come riportato da Gizchina e Xiaomiui, di recente l'aggiornamento alla popolare personalizzazione software basata su Android 13 ha raggiunto lato Global lo smartphone Redmi Note 8 2021. Come si evince direttamente dal nome del modello low cost coinvolto, quest'ultimo è uscito un po' di anni fa. Ricordiamo che nelle fasce di prezzo più basse non è scontato un supporto software ampio.

Insomma, in questo inizio marzo 2023 Xiaomi ha sorpreso quantomeno alcuni utenti, rilasciando l'aggiornamento con numero di build V14.0.3.0.TCUMIXM, che include anche le patch di sicurezza di febbraio 2023. Se avete a disposizione questo modello di smartphone e ovviamente fate parte del programma Mi Pilot, potreste insomma voler effettuare una verifica degli aggiornamenti disponibili, dato che potreste trovare ad aspettarvi l'update dal peso di 3,1GB.

In parole povere, stanno proseguendo i test per portare a tutti l'update legato alla nota personalizzazione software. Siamo insomma a un passo dall'arrivo della MIUI 14 lato Global, il cui rollout ricordiamo inizierà nell'arco del primo trimestre 2023, come annunciato nell'ambito del recente Mobile World Congress. In calce alla notizia potete vedere quali saranno i primi dispositivi a ricevere la personalizzazione software in questo contesto.