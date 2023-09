MIUI 15 in arrivo: c'è la lista di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO compatibli

A inizio agosto, Xiaomi ha svelato il logo di MIUI 15, la sua nuova versione di Android, in arrivo molto probabilmente insieme agli smartphone della linea Xiaomi 14. Ma quali saranno, esattamente, gli smartphone Xiaomi compatibili con MIUI 15? Oggi, forse, abbiamo una lista definitiva!

La lista non è stata pubblicata da Xiaomi, ma è stata redatta dal portale Xiaomiui, uno dei principali al mondo per quanto riguarda le novità legate al produttore smartphone cinese. Xiaomiui si è basato sui cicli di aggiornamento confermati dall'azienda per i suoi dispositivi e suoi rumor degli scorsi mesi per redigere un elenco quanto più completo possibile, che potrebbe essere molto simile a quello ufficiale di Xiaomi, al netto di qualche sorpresa dell'ultimo minuto.

Dunque, i dispositivi Xiaomi compatibili con MIUI 15 saranno i seguenti:

Xiaomi 13T e 13T Pro (vi ricordiamo che gli Xiaomi 13T arriveranno il 26 settembre sul mercato europeo)

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra e 13 Lite

Xiaomi 12T e 12T Pro

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12S Lite e 12S Dimensity Edition

Xiaomi 12, 12X, e 12 Pro

Xiaomi Mi 11, 11X, 11X Pro, 11i, 11i Pro, 11i HyperCharge e 11i LE

Xiaomi 11 Ultra, 11 Lite 4G, 11 Lite NE e 11 Lite 5G

Xiaomi Mix Fold , Mix Fold 2 e Mix Fold 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2 e Civi 3

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro e Pad 6 Max

Xiaomi Pad 5 e Pad 5 Pro

Manca la linea Xiaomi 10, che invece era stata inclusa in una precedente lista di smartphone Xiaomi che riceveranno MIUI 15, datata al mese di giugno. Invece, gli smartphone Redmi che verranno aggiornati a MIUI 15 saranno:

Redmi K60, K60e, K60 Pro e K60 Ultra

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming, K50i e K50i Pro

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+ e K40 Gaming

Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro 5G, Note 10S

Redmi Note 11, 11 Pro, 11+, 11 4G, 11T, 11T Pro 5G, 11T Pro+, 11R, 11E, 11S 5G e 11 SE

Redmi Note 12, 12 5G, 12 Pro, 12 Pro+ , 12 Pro Explorer, 12 Pro 4G, 12 Pro Speed, 12S, 12 Turbo, 12R e 12R Pro

Redmi 10, 10 Prime, 10 Prime+ 5G e 10 5G

Redmi 11 Prime e 11 5G

Redmi 12 e 12C

A questi potrebbero anche aggiungersi Redmi 10 Power, Redmi 10C, Redmi 10 e Xiaomi 10S. Infine, i dispositivi POCO che riceveranno MIUI 15 saranno i seguenti: