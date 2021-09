MIUI, che cos'è la Pure Mode? Novità stile iOS per gli smartphone Xiaomi

Mentre l'hype degli appassionati del mondo smartphone accresce sempre di più per quel che riguarda la personalizzazione software MIUI 13, Xiaomi si sta concentrando sullo sviluppo di una nuova funzionalità, chiamata Pure Mode.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena (la fonte originale è ITHome), nel contesto dell'arrivo in Cina della versione Enhanced della MIUI 12.5, è emersa la succitata modalità. Infatti, il noto brand sta cercando degli utenti disposti a partecipare alla fase di test della feature per quel che concerne il mercato cinese, rilasciando chiaramente anche qualche informazione per spiegare un po' meglio di cosa si tratta.

Ebbene, la Pure Mode non è altro che una sorta di protezione aggiuntiva in termini di sicurezza. Infatti, una volta attivata questa modalità, l'utente non potrà più installare applicazioni da fonti esterne a quelle classiche. Inoltre, verranno bloccate anche tutte quelle operazioni legate all'installazione di software che solitamente i dispositivi effettuano "dietro le quinte" (in background). Insomma, si tratta di una feature che può potenzialmente mantenere maggiormente al sicuro gli smartphone Xiaomi, andando oltre alla classica opzione legata all'installazione da "origini sconosciute".

Il noto brand ha spiegato che questo tipo di funzionalità si è resa necessaria in quanto la filosofia "open" adottata da sempre dal sistema operativo Android può esporre gli utenti a più rischi di sicurezza rispetto a una soluzione "chiusa", ad esempio iOS di Apple. In questo contesto, Xiaomi ha svelato che il 10% delle applicazioni installate dagli utenti della MIUI rappresentava un potenziale problema in termini di sicurezza (non preoccupatevi: nei casi coinvolti la verifica di sicurezza effettuata dai dispositivi Xiaomi ha funzionato, rilevando il problema). Inoltre, il 40% delle app che i possessori degli smartphone del brand sono soliti installare non riesce a superare gli standard di sicurezza che l'azienda vorrebbe fornire ai suoi utenti.

In parole povere, Xiaomi vuole consentire agli utenti della MIUI di scegliere quale filosofia adottare: se sfruttare un sistema "aperto" per installare app anche da fonti esterne (adatto a coloro che sanno dove reperire in modo sicuro i classici file APK e simili) oppure se puntare tutto sulla sicurezza con la Pure Mode (ideale per chi di base sfrutta solamente soluzioni ufficiali come il Play Store di Google).

In ogni caso, per il momento non è ancora chiaro quando questa funzionalità arriverà da noi, in quanto attualmente è in fase di test in Cina. Staremo a vedere.