MIUI+ ci permetterà di controllare lo smartphone anche su MacBook

Xiaomi Mi 11 è stato l'ultimo dispositivo presentato nel 2020, insieme al suo software di lancio. La nuova MIUI 12.5 è finalmente in arrivo anche per gli altri dispositivi Xiaomi e con lei anche la nuova funzionalità MIUI+, soggetto principale dell'ultima sessione Q&A di Xiaomi del 13 gennaio.

In risposta alle domande poste durante l'evento, Xiaomi ha finalmente chiarito che la versione per MacBook di MIUI+ è in pieno sviluppo.

Altra importante novità riguarda i dispositivi mobili supportati. A oggi infatti, MIUI+ è compatibile solo con dispositivi Xiaomi top di gamma dotati di chip Qualcomm, ma l'azienda ha dichiarato che è in arrivo la piena compatibilità anche per i modelli dotati di chip MediaTek.

Per chi ancora non lo sapesse, MIUI+ è una funzionalità che permette di controllare alcune app dello smartphone o effettuare un vero e proprio streaming del display del cellulare direttamente su un sistema desktop. In realtà questa nuova feature era già presente su Xiaomi Mi 10 Ultra, ma permetteva il controllo remoto del device solo da Xiaomi Mi Notebook Pro.

Con l'arrivo di MIUI 12.5, il sito ufficiale riporta che la compatibilità di MIUI+ è stata espansa ai principali top di gamma delle passate generazioni:

Mi 11;

Mi 10 Extreme Edition;

Mi 10 Pro;

Mi 10;

Mi 9 Pro 5G;

Mi 9;

Redmi K30s Extreme Edition;

Redmi K20 Pro;

Redmi K30 Pro.

L'ultima beta di MIUI 12.5 ha allargato ulteriormente la compatibilità a ben 28 dispositivi Xiaomi. La prima build stabile andrà in rollout intorno alla fine di aprile 2021, ma per ora si parla solo del mercato cinese.

I dispositivi desktop supportati sono tecnicamente tutti i computer dotati del sistema operativo Microsoft Windows 10, ma i modelli per i quali Xiaomi garantisce piena compatibilità sono:

Mi Notebook Pro 15 Enhanced Edition;

Mi Notebook Pro 15.6 "2020;

Redmi G;

RedmiBook 16;

RedmiBook 14 Ⅱ;

RedmiBook Air 13.

Nel frattempo, iniziano a farsi sempre più insistenti anche le voci sulla nuova MIUI 13, inizialmente prevista per dicembre con Xiaomi Mi 11 ma poi soppiantata dalla versione 12.5.