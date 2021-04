Mi MIX Fold, arriva il primo hands-on del nuovo pieghevole targato Xiaomi

Dopo la sua presentazione ufficiale, il nuovo Mi MIX Fold ha decisamente catturato la nostra attenzione. Il primo pieghevole di Xiaomi vanta infatti, oltre alla caratteristica più appariscente, anche una modalità desktop e un sensore fotografico a lente liquida che potrebbe rivoluzionare il settore.

Non è tutto oro quello che luccica però. Il primo video hands-on, pubblicato dal canale YouTube Sami Tech Tips, mostra le innumerevoli qualità del primo foldable del colosso cinese ma mostra anche il più evidente dei punti deboli, ovvero una piega centrale del display molto marcata.

A onor del vero potrebbe anche trattarsi di un modello preliminare, quindi potrebbe essere necessario del tempo prima di emettere un verdetto. In ogni caso, dopo ormai due generazioni, altri brand come Samsung e Huawei hanno fatto passi da gigante in questo senso, riuscendo a sfornare prodotti con un segno a volte quasi impercettibile.

Sicuramente il Mi MIX Fold rappresenta un'opzione migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, per via di un price point più basso dei suoi diretti competitor, e l'azienda non sembra aver lesinato sulla qualità costruttiva, assicurando un ciclo di 200.000 aperture e chiusure per la cerniera del suo smartphone pieghevole.

Nel video viene anche mostrata la funzione MIUI PC in azione, caratteristica molto interessante e che per molti potrebbe rappresentare un vero e proprio selling point.

Ricordiamo che nel corso del lungo evento di Xiaomi, la compagnia ha svelato anche i nuovi Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite, in arrivo anche in Italia.