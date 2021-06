Letame e scarti della birra: il segreto per un pesticida eccellente

Nel tentativo di ridurre gli sprechi dell'industria agricola e ridurre le quantità di sostanze chimiche nocive utilizzate, i ricercatori dell'Istituto Basco di Neiker, hanno studiato l'utilizzo di sottoprodotti organici della produzione della birra e dell'agricoltura come potenziale metodo per disinfestare i terreni.

In questo studio pubblicato su Frontiers in Sustainable Food Systems, i ricercatori spagnoli hanno studiato l'utilizzo di sottoprodotti agricoli come la torta di colza e la bagassa di birra, insieme al letame fresco di vacca, come trattamenti biodisinfestanti organici.

Maite Gandariasbeitia, autore della ricerca, ha affermato: "La torta di semi di colza e la bagassa di birra sono due potenziali trattamenti che hanno mostrato risultati davvero ottimi in studi precedenti. Il loro alto contenuto di azoto promuove l'attività di microrganismi benefici per il suolo, che aiutano a scomporre la materia organica come il letame e ad uccidere i nematodi ed altri parassiti che danneggiano le colture".

Nematodi ed altri microrganismi possono infatti avere un impatto molto negativo sui raccolti, poiché penetrano nel tessuto radicale di una pianta per deporre uova che causa la formazione di rigonfiamenti simili a nodi (detti galle) sulle radici. Questo danno ha un effetto dannoso per lo sviluppo dell'intera pianta, rallentando l'apporto di nutrimento e mettendo a rischio la crescita e lo sviluppo dell'intero raccolto.

Per la disinfestazione del territorio e ridurre queste popolazioni parassitarie, la bagassa di birra e la torta di colza sono state incorporate nel suolo con il letame fresco come potenziale trattamento organico. Dopo le prime analisi, i ricercatori hanno riscontrato una significativa riduzione della proliferazione nematodica e parassitaria sulle radici delle piante.

Gli appezzamenti trattati hanno dimostrato anche un aumento delle rese produttive di circa il 15%, potenziando inoltre i microorganismi benefici nel suolo, come evidenziato da un tasso di ossigenazione significativamente più alto.

Ha concluso poi Gandariasbeitia: "Tutta questa ricerca potrà aiutarci a chiarire davvero quali caratteristiche dovremmo cercare in altri potenziali trattamenti organici, per essere efficaci nell'affrontare le popolazioni di parassiti del terreno".