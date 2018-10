Mixpanel: iOS 12 ha già superato iOS 11, la maggior parte degli utenti ha aggiornato

Stando a quanto riportato da 9to5Mac e Mixpanel, la maggior parte dei dispositivi Apple dispone già di iOS 12. Il nuovo aggiornamento sembra infatti aver convinto tutti, grazie ai sensibili miglioramenti in ambito di prestazioni.

In particolare, come potete vedere dallo screenshot qui sotto, i dati aggiornati alla giornata di oggi parlano chiaro: il 48,28% dei dispositivi Apple monta iOS 12, il 44,05% è fermo ad iOS 11 e il restante 7,66% dispone di versioni più datate del sistema operativo. Insomma, il numero di utenti che ha effettuato l'aggiornamento sembra essere particolarmente elevato, considerando che esso è uscito solamente qualche settimana fa.

Ricordiamo che il nuovo update implementa anche il timer delle app, che consente di stabilire un limite all'utilizzo dello smartphone, funzionalità purtroppo resa necessaria dall'aumento, sempre più massiccio, nell'utilizzo dei telefoni. Ebbene, ora Apple ha implementato in modo nativo un software che monitora il tempo di utilizzo delle app e permette di impostare dei limiti. Non mancano poi interessanti funzionalità legate al controllo genitori, la nuova modalità "Non disturbare" e l'applicazione "Metro" in realtà aumentata.

Insomma, le novità erano molte e il generale aumento delle prestazioni constatato dai possessori dei vari dispositivi, anche di quelli più datati, sembra aver convinto la maggioranza degli utenti ad effettuare l'aggiornamento.