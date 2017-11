MMD presenta il nuovo monitor Philips con Adobe RGB, QHD, docking USB-C

MMD , azienda licenziataria per i monitor a marchio Philips e leader nel settore tecnologico, lancia un nuovo monitor Philips Brilliance QHD docking USB-C con High Dynamic Range (HDR). Il 328P6AUBREB da 32 pollici offre un'eccezionale qualità delle immagini e un docking a cavo singolo per migliorare produttività e praticità.

Il 328P6AUBREB è dotato di una connettività estremamente versatile della tecnologia USB 3.1 Type C di ultima generazione. Munito anche di un connettore slim reversibile, USB-C consente agli utenti di caricare, trasferire segnali audio-video e connettersi a Internet – tutto con un solo cavo. Quindi il monitor diventa un hub e funge da docking station, in modo semplice e senza utilizzare spazio aggiuntivo sulla scrivania. Consente inoltre di collegare comodamente più monitor, cosa molto utile per i grafici ad esempio. Di conseguenza, USB-C estende la connettività limitata di singoli notebook, permettendo agli utenti di trasferire i dati in modo sicuro, a velocità elevate. La USB 3.1 è 20 volte più veloce della USB 2.0, quindi rende il trasferimento dati un vero e proprio gioco da ragazzi. E, per coloro che hanno sempre problemi a mantenere carica la batteria dei loro dispositivi, la USB-C con alimentazione può anche ricaricare i notebook.

Spiegando il posizionamento del display, Artem Khomenko, Product Manager di Philips Monitors Europe in MMD, afferma: "I monitor della linea P-line sono progettati per offrire prestazioni cromatiche precise, accurate. Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo modello sul mercato, per soddisfare i migliori standard professionali. Questo modello è la soluzione perfetta per grafici, ingegneri CAD, fotografi, video editor e altri professionisti che confidano in una eccezionale riproduzione dei dettagli su schermo."

Con la Quad HD, godrai di un'esperienza visiva eccellente con immagini ad alta risoluzione. La tecnologia HDR assicura luminosità e contrasto eccezionali, oltre a una ricca gamma di colori, mai visti prima su un display. Il display a 10 bit offre 1.074 miliardi di colori, supportati da un'elaborazione interna a 12 bit per una grande naturalezza e sfumature uniformi. Con il 99% di Adobe RGB e il 100% di sRGB (CIE 1973), il 328P6AUBREB offre colori professionali e i 2560 x 1440 pixel offrono immagini cristalline, rendendo la grafica incredibilmente reale. Grazie alla tecnologia IPS, il monitor ha un angolo di visuale di 178° senza comunque perdere la precisione del colore o la luminosità costante, che le applicazioni professionali richiedono.

Oltre alla sua connettività e agli straordinari effetti visivi, il display QHD da 32 pollici vanta molte delle caratteristiche distintive che hanno fatto guadagnare a Philips la propria reputazione: il supporto ergonomico regolabile SmartErgoBase che consente agli utenti di inclinare, orientare e sollevare il display per il massimo comfort visivo. Dispone inoltre della modalità Philips LowBlue che riduce la luce blu a corta lunghezza d’onda potenzialmente dannosa. La tecnologia Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio per una visione ancor più confortevole; gli altoparlanti stereo integrati forniscono un'eccellente riproduzione audio, senza dover utilizzare altoparlanti periferici; e per di più, con il 65% di plastica riciclata, questo monitor è un’ottima scelta per gli utenti eco-friendly.

Il display Philips 328P6AUBREB P-line, con un prezzo di lancio di 499 Euro, sarà disponibile a partire da gennaio 2018.