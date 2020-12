ho. Mobile annuncia quando dirà addio al 3G: mancano poche settimane

Dopo quanto annunciato da Vodafone qualche mese fa, adesso è arrivato il momento per ho. Mobile di annunciare il suo piano per dire addio al 3G. Infatti, l'operatore virtuale è ormai pronto a effettuare la procedura, che mira anche a "rafforzare" il 4G.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MVNO News, nel corso degli ultimi giorni alcuni utenti ho. Mobile hanno iniziato a ricevere un SMS informativo relativo alla graduale sostituzione della rete 3G. Nel messaggio coinvolto, si può leggere: "Per la sostituzione graduale della rete 3G con quella 4G di cui ti avevamo parlato, ti aggiorniamo che avverrà a partire dal 25 gennaio 2021 e si concluderà entro il 28 febbraio 2021.

Questo potrà causarti dei disservizi se il tuo telefono non è abilitato a questa rete. Assicurati di possedere un telefono abilitato alla navigazione in 4G e al VoLTE. Per qualsiasi dubbio, chiamaci al 19 21 21". In parole povere, tra un mese esatto inizieranno i lavori per dire di fatto addio al 3G, destinando le risorse utilizzate per quest'ultimo all'infrastruttura 4G.

Insomma, si prospetta un 2021 di novità per il mondo degli operatori telefonici italiani. Vi ricordiamo, infatti, che probabilmente il prossimo anno vedrà l'arrivo di diverse offerte 5G, considerando quanto annunciato recentemente da iliad. ho. Mobile farà presto lo stesso? Staremo a vedere.