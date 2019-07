Ho. Mobile: arriva la ricarica automatica per le offerte

Il secondo brand di Vodafone, Ho Mobile, ha lanciato da qualche ora una novità per i propri utenti. Si tratta del servizio di "autoricarica", che permette di ricaricare in maniera automatica la propria SIM basandosi sulle carte di credito Visa e Mastercard o tramite PayPal.

In questo modo sarà possibile fare in modo che il sistema, alla scadenza dell'offerta, ricarichi solo l'importo pari al costo della propria offerta rispetto al credito residuo. Se ad esempio sulla scheda è attiva l'offerta da 6,99 Euro, ed il credito è di 1 Euro, Ho. Mobile preleverà dal conto solo 5,99 Euro.

L'addebito, secondo quanto appreso dai colleghi di MondoMobileWeb, avverrebbe nelle 48 ore precedenti alla scadenza, ed una volta attivato non richiede alcuna conferma da parte degli utenti.

Il sistema prevede anche l'invio di un SMS informativo il giorno precedente alla ricarica, per ricordare la procedura in corso.

L'autoricarica al momento può essere attivata esclusivamente dal sito web di Ho Mobile, tramite il pannello "la mia offerta" e quindi "autoricarica". Nelle prossime ore comunque gli sviluppatori dovrebbero rilasciare un aggiornamento anche per l'applicazione mobile per iOS ed Android che consentirà di attivare o disattivare l'opzione in pochi tap.

Qualora la ricarica non dovesse andare a buon fine, Ho provvederà ad informare gli utenti senza disattivare l'Autoricarica.