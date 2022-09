ho. Mobile all'attacco: 100 Giga, SMS e minuti senza limiti a 5,99 euro al mese

Giusto pochi giorni dopo avere visto le offerte ho. per la portabilità disponibili a settembre 2022, torniamo dallo stesso operatore basato su rete Vodafone per una interessante proposta disponibile da oggi, 23 settembre 2022: un’offerta mobile da 5,99 euro al mese con 100 Giga e bundle di SMS e chiamate senza limiti.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, ho. Mobile ha deciso di proporre online sul sito ufficiale e presso i punti vendita fisici una offerta speciale dal prezzo mensile di 5,99 euro con il già citato pacchetto dati composto da 100 Giga in 4G, chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia, e SMS sempre illimitati – ovviamente con utilizzo secondo i principi di buona fede e correttezza.

Il prezzo dell’attivazione e della scheda fisica sono pari a zero euro nel caso in cui si proceda con la registrazione online, mentre presso i negozi fisici può variare a discrezione del rivenditore. Inoltre, l’attivazione è limitata ai clienti di altri operatori virtuali come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca, Spusu e MVNO minori. Dopo avere completato l’attivazione online è possibile ricevere la SIM a casa o ritirarla e attivarla in edicola pagando in contanti o con carta.

