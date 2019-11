Ho. Mobile all'attacco di Iliad: 70GB a 5,99 Euro al mese!

Ho. Mobile lancia oggi una nuova interessante promozione rivolta ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop e di altri operatori virtuali che intendono effettuare la portabilità. La compagnia controllata da Vodafone ha annunciato la disponibile di una nuova offerta che a 5,99 Euro al mese propone 70 Gigabyte di internet.

A questi ovviamente si aggiungono minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, mentre come accaduto già in passato la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps tramite il "4G Basic".

La promozione ha un costo di attivazione e spedizione della SIM di 3,99 Euro, rispetto ai precedenti 9,99 Euro. Ho taglia quindi non solo il prezzo della promozione, che per coloro che non soddisfano i requisiti è di 12,99 Euro, ma anche quello della scheda.

Nella pagina informativa, viene anche indicato che per il roaming sono previsti 4,8 gigabyte di traffico a fronte dei 70 inclusi nell'offerta, in base al regolamento Roam Like Home dell'Unione Europea. Non si registrano invece modifiche agli SMS e chiamate, che restano immutati indipendentemente dal paese.

La portabilità deve essere effettuata entro quindici giorni dall'attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l'offerta si rinnoverà a 12,99 Euro al mese.

La gestione dell'offerta può essere effettuata direttamente dall'applicazione disponibile per iOS ed Android.